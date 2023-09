Formula 1 - Sainz fa il bis | è sua la pole di Singapore

Leggi su quattroruote

(Di sabato 16 settembre 2023) Secondaposition consecutiva per Carlos. Dopo Monza, ci sarà ancora una Ferrari davanti a tutti e sarà ancora la numero 55 del pilota spagnolo che ha registrato un tempo di 1:30.984 che gli vale la partenza al palo. In prima fila, accanto a lui, si schiererà la Mercedes di George Russell: l'inglese, per un soffio, ha scalzato l'altra SF-23 di Charles Leclerc che comunque partirà dalla terza posizione domani. Red Bull escluse in Q2. Il risultato di questa classifica è reso ancor più clamoroso dall'assenza della dominante Red Bull tra i primi dieci, cosa che non succedeva da ben cinque anni. Verstappen e Perez hanno chiuso rispettivamente in undicesima e tredicesima posizione, ma il campione del mondo in carica potrebbe arretrare ulteriormente, poiché su di lui pendono due investigazioni per impeding, di cui uno fatto ai danni dell'AlphaTauri ...