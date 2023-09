Formula 1 - Sainz fa il bis | è sua la pole di Singapore

Leggi su quattroruote

(Di sabato 16 settembre 2023) Secondaposition consecutiva per Carlos. Dopo Monza, ci sarà ancora una Ferrari davanti a tutti e sarà ancora la numero 55 del pilota spagnolo che ha registrato un tempo di 1:30.984 che gli vale la partenza al palo. In prima fila, accanto a lui, si schiererà la Mercedes di George Russell: l'inglese, per un soffio, ha scalzato l'altra SF-23 di Charles Leclerc che comunque partirà dalla terza posizione domani. Gli altri in Top 10. Alle spalle dei primi tre i distacchi sono un po' più mercati. Lando Norris è riuscito a portare la sua McLaren in quarta posizione e sarà al fianco della Ferrari di Leclerc in seconda fila. Lewis Hamilton non ha avuto il piglio del compagno di squadra e si è dovuto accontentare del quinto posto. Bene anche la Haas che sul circuito di Marina Bay è riuscita a portare entrambe le sue vetture in Q3: Magnussen ha ...