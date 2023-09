Formula 1 | pole di Sainz a Singapore Flop Red Bull

(Di sabato 16 settembre 2023) Carlosva a conquistare laposition a. Russell in prima fila, Leclerc terzo. È Carlosa conquistare laposition a. Il pilota spagnolo è stato autore di una prova eccezionale precedendo Russell e Leclerc. Carlosconquista laposition a– Notizie.com – © AnsaGrande delusione, invece, per la Red. Verstappen non supera il taglio ed è undicesimo, tredicesimo Perez. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Notizie.com.

SINGAPORE - Carlos Sainz ottiene la pole position nel Gran Premio di Singapore, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Leclerc partirà dalla seconda fila, dopo aver chiuso con il terzo crono dietro alla Mercedes di Russell. Verstappen e Perez fuori nel Q2. Questa è una pista, peraltro, sulla quale fa tanto la differenza la track position, visto che è difficile superare, dunque caccia alla pole serratissima.

SINGAPORE – Seconda pole consecutiva per Carlos Sainz. Stavolta al Gp di F1 di Singapore. Lo spagnolo della rossa chiude con il tempo di 1.30.984 e precede la Mercedes di George Russell e l’altra ...Qualifiche Gp Singapore - Sainz in pole position davanti a Russell e Leclerc. Verstappen fuori dalla top ten. Il pilota spagnolo della Ferrari sul circuito di Marina Bay conquista la ...Dopo aver ottenuto il miglior tempo in tutte le sessioni di libere, Sainz si conferma in qualifica e conferma la sua pole. Disastro Red Bull: Verstappen è in P11 e Perez in P13.