Formula 1 | Helmut Marko ammonito dalla Fia per commenti discriminatori su Perez

(Di sabato 16 settembre 2023) Il consigliere della Red Bull,, ha ricevuto un’ammonizione formale da parte del Fia dopo i suoi, giudicati, sul Sergio. A scriverlo è Rmc Sport. Dopo il Gran Premio d’Italia infatti,ha dichiarato che il pilota della Red Bull è incostante perché sudamericano: «Sappiamo che ha problemi in qualifica. È altalenante, è sudamericano e nella sua testa non è così concentrato come è Max o come lo era Sebastian Vettel». Oggi la Fia in una nota ufficiale ha fatto sapere di averil consigliere Red Bull: “Possiamo confermare cheha ricevuto un avvertimento scritto e gli abbiamo ricordato le sue responsabilità come personaggio pubblico nel motorsport, in conformità al Codice ...

Singapore 2008: Marko si schiera con Massa 'Mi sono chiesto perché ci sia voluto così tanto tempo prima che questa vicenda venisse scoperta' . Marko ha espresso il suo punto di vista sul Crashgate di Singapore nel 2008, gara nella quale la Renault sfruttò un incidente di Nelson Piquet junior architettato ad arte per favorire il ...

È scontro fra Mercedes e Red Bull: Wolff segue con attenzione l'evolversi del caso Massa ed è pronto a mettere in discussione il titolo 2021 ...Marko, nella giornata di ieri, ha avuto un colloquio con Perez in cui si è scusato per le parole dette in televisione. Intanto anche Christian Horner, team principal di Red Bull, ha voluto esprimere ...Helmut Marko, consulente storico del team di Milton Keynes ... sottolineando come Marko – almeno formalmente – non sia legato al team di Formula 1 Red Bull Racing. Lo stesso manager inglese aveva poi ...