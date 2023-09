Formula 1 | Gran premio di Singapore | Sainz in pole position

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 16 settembre 2023) Ancora Carlos, ancora una Ferrari in. Lo spagnolo si prende il miglior tempo nelle qualifiche deldi, centrando la sua secondaconsecutiva dopo quella di Monza. Con lui in prima fila ci sarà la Mercedes di George Russell , che beffa per un pugno di millesimi Charles Leclerc che avrebbe potuto completare un uno-due tutto rosso. Quarto Lando Norris...