Formula 1 | Gp Singapore | Sainz partirà dalla pole | davanti a Russel Terzo Leclerc

(Di sabato 16 settembre 2023) Secondaconsecutiva per Carlos. Stavolta al Gp di F1 di

- A Monza l'obiettivo realistico era il podio, almeno a detta di Carlos Sainz . Dopo la , la seconda consecutiva in1 , lo spagnolo della non si nasconde più: " Penso che l'obiettivo ...Carlos Sainz partirà dalla pole nel GP didi F1, in programma domani sul circuito di Marina Bay. In prima fila, accanto alla Ferrari,...di punta è un casco del 1994 Bell Benetton1 ...Charles Leclerc , terzo alla fine delle qualifiche del GP di, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport. 'E' stato un giro difficile con la temperatura delle gomme molto alta. Le gomme si surriscaldano e siamo tutti molto vicini. La Mercedes è ...Questa la griglia di partenza del Gran Premio di: 1 Sainz, 2 Russell, 3 Leclerc, 4 Norris, 5 Hamilton, 6 Magnussen, 7 Alonso, 8 Ocon, 9 Hulkenberg, 10 Lawson, 11 Verstappen, 12 Gasly, 13 ...

C'è sempre lui al comando della classifica, Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari ha lasciato il segno anche nel terzo turno libero segnando il giro più veloce ...Carlos Sainz si ripete. Primo in qualifica a Monza, sulla pista più veloce del Mondiale, e davanti a tutti anche a Singapore, su un tracciato dalle caratteristiche opposte. Segno evidente di come al ...Vediamo nel dettaglio le soluzioni tecniche adottate dalla Ferrari SF23 per il weekend di gara del Gran Premio di Singapore 2023 di Formula 1 ...