Formazioni ufficiali Juventus-Lazio | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 16 settembre 2023) Ledi, match della quarta giornata di. All’Allianz Stadium ci si attendono emozioni e spettacolo tra i bianconeri e i biancocelesti, una supersfida già cruciale per capire le sorti delle due squadre in questo campionato nel quale hanno entrambe grandi ambizioni. Appuntamento alle ore 15 di sabato 16 settembre, di seguito le scelte dei due tecnici, Allegri e Sarri. Ledi: in attesa: in attesa SportFace.