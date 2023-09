Formazioni ufficiali Juve-Lazio | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 16 settembre 2023), ledi Allegri e Sarri per il match valido per la quarta giornata di campionato Diramate ledi, match valido per la quarta giornata della Serie A 2023/24.NTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri(4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Ledi Juventus - Lazio, match della quarta giornata di Serie A 2023/2024. All'Allianz Stadium ci si attendono emozioni e spettacolo tra i bianconeri e i biancocelesti, una supersfida ...

PRECEDENTI - La Lazio allo Stadium non vince dal 2017, mentre in totali le due squadre nella loro storia si sono affrontate in 190 partite ufficiali, con un bilancio di 98 vittorie per la Juve, 45 ...Le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio, primo match della quarta giornata di Serie A: sfida da bomber tra Vlahovic ed Immobile ...Le scelte di Allegri e Sarri per la sfida tra Juventus e Lazio Archiviata la sosta della Nazionali, torna la nostra Serie A, e torna in grande stile. La quarta giornata di campionato si apre oggi con ...