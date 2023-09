Fondazione Real Sito di Carditello | Maddaloni | “Borsa di studio in memoria della partenopea Del Gaudio”

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Ildiha ospitato la prima edizione del Premio nazionale Coraggiosamente Donna, promosso dall’associazione Rise Up! in collaborazione con la. Un evento che si propone di celebrare le donne che si sono distinte per impegno, dedizione e successo in diversi ambitisocietà. Storie che rappresentano un modello di coraggio e determinazione per costruire un futuro più equo e inclusivo. “Questa iniziativa – dichiara il presidentedi, Maurizio– esprime tutta la voglia di riscattonostra comunità e conferma la centralità delcome ...

... Studio Change, Teatro dell'Opera, Museo Nazionale di Palazzo Venezia,Menna (Roma), ... al Conservatorio "Ottorino Respighi" di Latina; all'ex Confraternita dei Battuti di Vicoforte; al......Regionale Musei Piemonte Dott.ssa Dania Valentina "CRC Dott.ssa Michela Ferrero " Museo Civico di Cuneo Arch. Michele Bossio " A&T progetti srl Arch. Davide Borra " No...La staffetta benefica è la corsa podistica organizzata daCittà della Speranza Onlus ...GARE DEL 12/ 1/2020 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 12/01/2020 CANALETTO SEPOR -FIESCHI ...Questa sera alle18.30 nel 'cortile dell'ora d'aria' si terrà ' Notti nerecrime ', una serata ... Cosa fare nel resto della provincia di Alessandria A Castellazzo Bormida , allaLuigi ...

Fondazione Real Sito di Carditello, Maddaloni: “Borsa di studio in ... anteprima24.it

Capaci, impegnate e forti: coraggiosamente donne ilmattino.it

Il Real Sito di Carditello ha ospitato la prima edizione del Premio nazionale CoraggiosamenteDonna, promosso dall’associazione Rise Up! in collaborazione con la Fondazione. Un evento che si propone di ...Lo scorso anno, la Fondazione ha garantito i suoi servizi a "1.128 persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale e alle loro famiglie, +26% rispetto al 2021, raggiungendo così il numero ...fondata nel 2021 da Lucia Cerullo, in collaborazione con la Fondazione Real Sito di Carditello. Una iniziativa ideata per celebrare le donne che si sono distinte per impegno, dedizione e successo in ...