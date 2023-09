Fondazione Dalmine per le scuole | dalle favole sulla sostenibilità ai laboratori di robotica

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 settembre 2023). I piccoli dell’infanzia imparano il valore dellaattraverso la favola “e il Drago” narrata secondo l’antica arte del Kamishibai, un teatrino giapponese che si trasportava in bicicletta da una città all’altra per richiamare ed allietare i bambini nelle piazze; quelli della primaria utilizzano i robot per allenare le competenze matematiche, i ragazzi della secondaria di primo grado si cimentano in sfide ingegneristiche e di programmazione per sperimentare metodo scientifico e creatività, mentre i grandi, quelli che frequentano la secondaria di secondo grado, chiariscono il concetto di fake news con esercizi, spiegazioni e dibattiti per affrontare i grandi temi della contemporaneità: social, profilazione, bias cognitivi, polarizzazione, disinformazione, consapevolezza. Questi sono alcuni dei ...