Flavio Insinna | “L’Eredità? Una grande storia d’amore finita” e rivela | “Ecco perché ho detto di no a La7”

(Di sabato 16 settembre 2023) “Guardo alcome a una: se hai voluto bene continui ad augurarle il meglio, quindi grazie, buona vita a, alla Rai e soprattutto a chi la guarda”. Con queste parolecommenta la fine della propria esperienza nel quiz di Rai1, che nei prossimi mesi passerà nelle mani di Pino Insegno. Un quiz, a dirla tutta,avrebbe potuto ancora condurlo. La7, infatti, lo ha corteggiato non poco ma l’attore e conduttore ha rifiutato: “Ho un senso di appartenenza per la Rai. Non ho mai avuto l’esclusiva, non c’è bisogno: ci diamo la mano, mi fido.è stata una cavalcata fantastica. Amerò per sempre questae la Rai. Ringrazio anche La7 che mi voleva ma andare a ...

... film tv diretto da Nicola Campiotti che porta sullo schermo per la prima volta la vera storia del campione mondiale di scherma Paolo Pizzo, interpretato da Alessio Vassallo e connei ...Sta di fatto che ieri, in conferenza stampa,si è sfilato dal duellare a distanza con Pino Insegno. Se il neo conduttore de L'Eredità non perde occasione per rivendicare le scelte ...Una volta cominciato lo spettacolo, condotto dacon la partecipazione di Malika Ayane, farà il suo ingresso sul palco la più alta carica dello Stato. 'L'evento durerà circa due ore - ...Successivamente ha debuttato sul piccolo schermo nel programma ' L'eredità ' difacendosi apprezzare nel ruolo di professoressa. Sulla scia del successo del game show di Raiuno, Samira ...

Flavio Insinna, conduttore di "L'Eredità", è stato sostituito da Pino Insegno. Di recente, sono circolate voci riguardo un possibile passaggio del conduttore a La7, soprattutto per prendere le redini ...Ci saranno, inoltre, le incursioni di Maurizio Di Girolamo e Gennaro Calabrese, con le loro imitazioni, tra cui quella di Roberto Benigni e di Flavio Insinna, e non mancherà uno spazio dedicato alle ...Domenica 24 settembre arriva in prima serata su Rai1 in prima tv assoluta «La stoccata vincente», film tv diretto da Nicola Campiotti che porta sullo schermo per la prima volta la vera storia del camp ...