Fiumicino | boom aeroporto Da Vinci | ora è un modello

(Di sabato 16 settembre 2023) In vent’anni i passeggeri negli aeroporti in Italia sono raddoppiati. Erano 92 milioni nel 2000, 193 milioni nel 2019. Dopo la flessione causata dalla pandemia nel 2020 e nel 2021, già l’anno scorso si è arrivati a 165 milioni e il 2023 proseguirà la rincorsa verso le cifre pre Covid (nei primi sette mesi siamo già a 110 milioni). L’di, come evidenzia il Messaggero, ha subito una trasformazione che ha pochi paragoni, passando dalle immagini di code e bagagli persi di 20 anni fa alle recensioni stupefatte dei viaggiatori stranieri, che lo definiscono il più bello scalo d’Europa. Ma è interessante l’andamento dei dati che racconta una maggiore attrattività di Roma (nonostante tutto) e una moltiplicata propensione a viaggiare degli italiani. 2002: asi contarono 25.340.692 passeggeri, 2019 furono 43.532.573 ...

...4% rispetto a giugno 2022, ma aggiungendo ilavuto tra luglio ed agosto si comprende bene l'... visto che a luglio ha movimentato anche i primi contenitori - ha concluso Musolino - per...... l'ex centravanti dell'Inter ha assistito a un torneo giovanile a, presso Anversa, nel corso ...o Ciampino Quando sui social ha iniziato a spargersi voce del singolare "annuncio" dello ...... evidenziare l'impegno delle compagnie aeree dei servizi della continuità (i collegamenti da e per i tre aeroporti sardi con Milano - Linate e Roma -) nell'implementazione del numero dei ...Ma un ministro del Turismo come la Santanchè serve a qualcosa Versilia e Sardegna senzaNon c'... spagnoli e nordeuropei in testa - che stanno frequentando, come non mai,, Fregene, ...

Fiumicino, boom di turisti stranieri: tutto esaurito negli hotel e nei ristoranti. Ma è allarme B&b abusivi ilmessaggero.it

Fiumicino ‘porta d’Italia’: i numeridell’estate TTG Italia

FIUMICINO - Proseguoni i banchetti di Fratelli d’Italia per rendere partecipe la cittadinanza, non solo delle azioni svolte, ma anche dei risultati raggiunti dal governo guidato da Giorgia Meloni.L'onorevole Luciano Ciocchetti a Fiumicino per far conoscere ai cittadini le azioni intraprese e i risultati raggiunti dal Governo Meloni in questi mesi ...