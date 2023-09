Fitto | “Il Pnrr è un obiettivo chiave | si può completare tutto entro tre anni”

(Di sabato 16 settembre 2023) Ilè ”una occasione di crescita ma anche una grande sfida per la Commissione europea” anche ”sul fronte del debito comune” e quindi è ”una grande sfida che può rafforzare o indebolire”. A rilevarlo è stato il ministro per gli Affari Europei, la coesione e il, Raffaele, intervenendo all’evento ”Concorrenza, mercati digitali, investimenti. Il ruolo guida dell’Europa”, organizzato a Roma dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.ha ricordato che ”il piano conta su finanziamenti pari a 220 miliardi di euro, ci sono anche i 68 miliardi a fondo perduto, e i criteri del piano sono criteri su cui riflettere”.: “le opereil 2026” Se non ci fosse il completamentoil 2026 del, ...

Successivamente si sono alternati per " Svegliati Europa! Dalalle riforme, le sfide dell'Italia in Ue ", il ministro per gli Affari europei, Raffaele, Nicola Danti (eurodeputato Renew ...Il genio politico di Berlusconi La sua rivoluzione liberale non si però è mai vista Dombrovskis: accelerare l'esecuzione dei propridetta i tempi ai ministri Il commissario europeo per l'...... dove giovedì un gruppo di 100 persone appartenente ai Comitati Vele di Scampia aveva occupato la chiesa - museo protestando contro il taglio dei fondi, operato dal ministro Raffele, ...... e dall'assessore regionale alle attività produttive, Daniele D'Amario parteciperanno i ministri Raffaele(Affari europei politiche di inclusione e), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy),...

Impatto devastante se Pnrr ritarda, Fitto lo dice QUOTIDIANO NAZIONALE

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Nel dibattito italiano sull'eliminazione di alcuni progetti dal Pnrr 'si parla di tutto, tranne che del fatto che a ...Il Ministro Fitto afferma che se non si completano gli interventi previsti dal Pnrr entro giugno 2026, il danno economico e reputazionale per l'Italia sarebbe devastante. Per questo, è stata fatta una ...E se giovedì 14 settembre ospite d’onore è stato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, oggi è stato il turno del titolare agli Affari Europei e Pnrr, Raffaele Fitto. Tanti gli argomenti toccati ...