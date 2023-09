(Di sabato 16 settembre 2023) È finita la pausa per le Nazionali, e questa è un’ottima notizia. Anche perché, ammettetelo, vedere l’Italia di Spalletti è un supplizio. Superata con postumi importanti la birra sgasata dell’1-1 con la Macedonia del Nord, vi siete illusi battendo di misura l’Ucraina, in una partita in cui l’unico interesse era capire se Frattesi a questo punto può giocare titolare o meno nell’Inter, e se sia giusto. Ora, io penso di sì. O meglio, so bene che il tifoso italiano non tifa per la Nazionale, quindi perché rompergli le palle con le moraline sul capitano che incarna lo spirito della patria e che quindi deve essere applaudito a prescindere? Ha ragione quel gran paraculo di Spalletti, il tifoso paga il biglietto, mediamente in tutta la vita non incasserà nemmeno un quarto di quello che guadagna un calciatore in un anno, che qualcuno gli ...

Gigionon ha senso per diversi motivi. Il primo è banale, ma non per tutti: perti devi impegnare. Costa fatica, sia mentale che fisica, e una persona normale che vuole ...Tralasciando poi l'episodio specifico e restando alle prestazioni sportive, si puòla scelta di schierarepiuttosto che Meret o Vicario Si può ritenerlo colpevole della mancata ...Non è stato normale che San Siro " o parte di esso " abbia passato la serata ae ululare dietro a Gianluigi, fino a prova contraria portiere e capitano di una Nazionale con le ...Caliamo, una volta per tutte, il velo dell'ipocrisia:non è un martire attorno a cui schierare un cordone di protezione di fronte a ogni polemica . Non è più il ragazzino che ha esordito (...

Giusto fischiare Donnarumma in Nazionale "No, è un rito barbaro di contestazione che si sta trasformando in stalking" Il Riformista

Fischiare Donnarumma non è un reato Il Foglio

In Inghilterra c’è un caso simile: Maguire da quando gioca nei Red Devils non ne azzecca una È finita la pausa per le Nazionali, e questa è un’ottima notizia. Anche perché, ammettetelo, vedere l’Itali ...Comincia la fase di vendita libera, annuncia il club rossonero sui social, per i biglietti di Milan-Lazio del 30 settembre alle ore 18. Nel tweet in calce alla news tutte le info. Tickets for ...Ordine, il giornalista ha espresso il suo parere riguardo i fischi rivolti a Donnarumma durante Italia-Ucraina Il giornalista Francesco Ordine commenta così i fischi di San Siro a Donnarumma durante I ...