Fiorentina-Atalanta | i convocati di Gasperini per il match

JUVENTUS - LAZIO 3 - 1 - 10 , 67 Vlahovic (J), 26 Chiesa (J), 64 Luis Alberto (L) CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 10, Inter 9, Milan 9, Lecce 7, Napoli 6,6, Verona 6,4, Torino 4, Bologna 4, Frosinone 4, Genoa 3, Lazio* 3, Sassuolo 3, Monza 3, ... LE PARTITE Sabato 16 settembre Juventus - Lazio: FINALE 3 - 1 Marcatori: 10 p.t. Vlahovic (J), 26 p.t. Chiesa (J), 19 s.t. Luis Alberto (L), 22 ...

Sono stati ufficializzati i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida di domani contro la Fiorentina (ore 18) La società nerazzurra ha comunicato le scelte del tecnico per la gara di ...Roma, 16 set. (askanews) - Juventus prima in classifica dopo la quarta giornata in attesa del derby Inter-Milan. La formazione bianconera supera la Lazio ...Il tecnico della Viola ha parlato alla vigilia della sfida di campionato con la Dea di Gasperini: tutte le dichiarazioni ...