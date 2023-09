Finale degli Europei di pallavolo | Odio l’estate o Rocky? La tv del 16 settembre

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 settembre 2023) Per la prima serata in tv, sabato 16su RaiUno, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena alle 21 verrà trasmessa in diretta la partita dimaschile fra Italia e Polonia, valida per la2023. Il match, che si disputerà al Palazzo dello Sport dell’Eur di Roma, ha già fatto registrare il tutto esaurito. Sugli spalti ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verrà proposto l’episdal titolo “Destinazione Bangkok”: Hondo ed il suo team sono in Thailandia per confrontarsi con la S.W.A.T. del luogo e per incontrare Joe, un vecchio amico ed avere informazioni su un nuovo giro di droga proveniente proprio da lì Su La7 alle 21.15 ci sarà “Best Eden – Un pianeta da salvare” con ...