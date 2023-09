FINAL FANTASY VII REBIRTH | Trailer | Uscita e tanti dettagli

(Di sabato 16 settembre 2023) Durante lo State of Play di PlayStation, SQUARE ENIX ha entusiasmato i fan di tutto il mondo presentando un nuovodel tanto atteso™ VII. La data diè stata fissata per il 29 febbraio 2024, esclusivamente per console PlayStation 5. Inoltre, è stato rivelato che il primo capitolo del remake diVII,VII REMAKE, ha già superato i 7 milioni di copie vendute in tutto il mondo.VIIsvelati Il nuovo, carico di azione, ha mostrato i beniamini di sempre: Cloud, Aerith, Barret e Tifa, immersi in un mondo dove si fondono elementi ...

Lo State of Play di Playstation rivela la data di lancio, insieme a un nuovo trailer e agli anticipi dei creatori del gioco. Ecco cosa sappiamo finora diVII Rebirth. Il mondo videoludico è in fermento dopo le ultime rivelazioni dello State of Play di Playstation. Square Enix ha infatti annunciato la data di lancio del suo attesissimo GDR ...Square Enix ha rivelato tante informazioni suVII Rebirth , il sequel diVII Remake in uscita a fine febbraio su PS5 . Come già affermato in precedenza, la storia non sarà identica a quella del capitolo originale del ...Cosa sappiamo del remakeVII Rebirth : uscita, piattaforme, trama e gameplay. Indice dei contenuti Uscita Gameplay e trama Piattaforme e prezzo TrailerVII Rebirth uscitaVII Rebirth ,...... l'appuntamento con le ultime novità per PlayStation 5 , ma anche per PlayStation 4 e per le altre piattaforme, ci ha regalato emozioni a partire dallo spettacolare trailer diVII ...

Final Fantasy 7 Rebirth sarà enorme e avrà 100 ore di contenuti, assicura Square-Enix Everyeye Videogiochi

Per Final Fantasy VII Rebirth i salvataggi di Remake saranno inutili Spaziogames.it

Durante lo State of Play di PlayStation, SQUARE ENIX ha entusiasmato i fan di tutto il mondo presentando un nuovo trailer del tanto atteso FINAL FANTASY™ VII REBIRTH. La data di uscita è stata fissata ...Oltre a rivelare la data di uscita di Final Fantasy 7 Rebirth, l'ultimo trailer dallo State of Play mette l'accento sulla componente esplorativa del gioco, mostrandoci le cavalcature Chocobo e la ...Square-Enix ha dichiarato che in Final Fantasy 7 Rebirth saranno incluse quasi cento ore di contenuti di gioco.