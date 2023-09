Filippo Bisciglia non riesce a trattenere la commozione | “Mi avete fatto emozionare” | il lieto annuncio

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 16 settembre 2023) Che cosa ci facevaa Uomini e donne insieme a Maria De Filippi per l’apertura della nuova stagione del dating-show? Il conduttore si è emozionato sui social svelando il motivo che lo ha spinto a partecipare al programma di Maria. Con Temptation Island,si è guadagnato l’affetto da parte di tantissimi italiani. Anche le coppie che hanno partecipato al programma da lui condotto su Mediaset sembrano sempre affezionate al presentatore romano. E non è dunque così difficile capire come mai il quarantaseienne, l’altro giorno, fosse accanto a Maria De Filippi, nello studio di Uomini e donne.commosso – Ilovetrading.itBisogna però introdurre il contesto: la De Filippi ha ospitato nel suo show alcuni protagonisti dell’ultima edizione di ...