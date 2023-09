Festival di Open | Chiara Francini e Lorenzo Gasparrini tra questione di genere e femminismo | «Il patriarcato è nocivo»

Leggi su open.online

(Di sabato 16 settembre 2023) «Quel monologo l’avrei difeso fino alla morte»., attrice e scrittrice, riparte dalla sua performance a Sanremo che ha raccontato il dolore e la soddisfazione di una donna che ha avuto successo di fronte agli stereotipi sociali. Al panel “Oltre lo stereotipo delle identità” moderato da Serena Danna, ladiviene affrontata nell’unico modo in cui andrebbe fatto: «Bisogna ragionare nelle due direzioni, perché ladinon è un affare solo delle donne ma chiama in causa anche gli uomini. Per esempio, quando utilizziamo gli stereotipi essi raccontano non solo ciò che pensiamo degli altri ma anche quello che siamo», spiega il filosofo. Il limite dello stereotipo maschile «Ho incontrato ...