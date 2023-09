Festival delle Associazioni culturali | la Giornata per la Pace | i centenari della Hack e di Calvino e gli altri eventi

...Romano per il primo appuntamento della seconda edizione del CardioBreast DragonBoat, la ... proprio davanti al pontile, nella cerimonia dei fiori in ricordosorelle che non ci sono più. "...Il talento vocale del cantante Valerio Scanu, ex vincitore deldi San Remo e fresco di nozze, che si è esibito più volte nel corso della serata, ha affiancato l'eleganzaesibizioni di ...E' solo una, questa,tante storie di maestre ricamatrici che si sono intrecciate nella giornata centrale del, organizzato dal Gal Trasimeno - Orvietano e dall'associazione " La Trama ......grande inganno Le donne di Elvira Notari sono controcorrente Le interessa soprattutto la vita...che lei 'acquista i diritti di riproduzione cinematografica di tutte le canzoni in gara al...

Il Viaggio (e i viaggi) del Festival delle Abilità invisibili.corriere.it

Viaggio nel pianeta dei libri. Benvenuti al Festival delle Storie IL GIORNO

(Adnkronos) – Gran successo di pubblico oggi a Trevignano Romano per il primo appuntamento della seconda edizione del CardioBreast DragonBoat Festival, la kermesse che vuole sensibilizzare sull’import ...Nell'ambito del Festival delle Associazioni culturali, martedì 19 settembre alle 16.30 nella Villa del Poggio Imperiale è previsto un evento speciale per il centenario della nascita di Italo Calvino ( ...In un momento in cui la musica jazz continua a prosperare nel nostro Paese, eventi come il Nu Jazz Festival dimostrano l’importanza di coltivare nuovi talenti e offrire una piattaforma per condividere ...