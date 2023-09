Festa nazionale di Sinistra italiana | l’incontro con Nicola Fratoianni e Maurizio Landini | la diretta

Al via la prima Festa nazionale di Italia Viva al Castello di Santa Severa Il Riformista

Festa nazionale di Italia Viva - Svegliati Europa! Dal Pnrr alle riforme, le sfide dell'Italia in Ue (15.09.2023) Radio Radicale

L’AQUILA – Cinque pullman e, anche tanti che arriveranno in auto, per un totale di circa 300 simpatizzanti, dirigenti e amministratori: sono i numeri della spedizione abruzzese a “Pontida 2023”, la ...La Festa nazionale di Visione Tv prende il volo con l’intervista a Marco Rizzo, candidato a Presidente per la Provincia di Trento con Democrazia e Popolare, e Francesco Toscano, direttore e creatore ...Roma, 16 set (Adnkronos) - Domani pomeriggio, domenica 17 settembre, alle 20 a Barletta in piazza della Pescheria, nell’ambito della festa di Sinistra italiana la giornalista Francesca Schianchi, dell ...