Festa finita per i clandestini L' avvertimento di Meloni | che striglia l' Ue

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 settembre 2023) La pressione migratoria che l'Italia sta subendo dall'inizio dell'anno è «insostenibile» e così Giorgia, in un video sui socia, annuncia grandi novità di cui il governo discuterà lunedì durante il Consiglio dei ministri. Per prima cosa verrà alzato a 18 mesi il termine di trattenimento nei centri di permanenza di chi entra illegalmente nel Paese, mentre per i richiedenti asilo rimarrà a 12, e saranno costruite delle strutture in località isolate, facilmente perimetrabili e sorvegliabili. «Voglio lanciare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia - ha detto il premier - non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perché vi chiedono molti soldi vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi e in ogni caso se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati. La nostra situazione non consente di ...