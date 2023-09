Ferrero | «Totti non è un pupazzo | farà il bene della Roma con il suo ritorno»

(Di sabato 16 settembre 2023) Massimo, ex presidenteSampdoria, ha così parlato del possibiledi FrancescoallaIntervistato da Radio Unicusano Campus, Massimoanalizza così undi Francescoalla. LE PAROLE – «Laconnon deve fare un’operazione di marketing, ma affidargli un compito importante dirigenziale, farlo lavorare. Non deve esser l’uomo immagine. Può sistemare lo spogliatoio, portare dei giovani e sistemare questa confusione. Non è un, va rispettato. Luiil».

