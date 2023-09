Ferrari | pole a Singapore | harakiri-Red Bull | che fine fa Verstappen

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 settembre 2023) Carlos Sainz ha conquistato laposition del Gp di. Il pilota dellaha fermato il crono nel Q3 sull'1'30"984, battendo per appena 72 millesimi la Mercedes di George Russell. Terza piazza per l'altra rossa di Charles Leclerc. Per lo spagnolo si tratta della secondaconsecutiva dopo quella di Monza. Quarto posto per la McLaren di Lando Norris, quinto Lewis Hamilton con l'altra Mercedes. Bene anche la Haas, che piazza Kevin Magnussen in sesta casella e Nico Hulkenberg in nona casella. Fuori dalla top ten a sorpresa entrambe le Reddi Maxe Sergio Perez. "L'obiettivo è cercare di ottenere la vittoria, io darò tutto come fatto a Monza. Spero che sia sufficiente". Lo ha detto Carlos Sainz dopo laposition nel Gp di ...