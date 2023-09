Fernando Botero sarà sepolto a Pietrasanta | Voleva essere accanto a sua moglie

(Di sabato 16 settembre 2023) La scelta di tornare in Italia 'Dopo la Colombia, l'Italia era il Paese più importante per lui', ha detto Zea, il figlio di. L'artista, scomparso di recente a causa di complicazioni ...

La scelta di tornare in Italia 'Dopo la Colombia, l'Italia era il Paese più importante per lui', ha detto Zea, il figlio di. L'artista, scomparso di recente a causa di complicazioni respiratorie , aveva una casa a Pietrasanta, il comune toscano scelto per la sua sepoltura. La cittadina, conosciuta dagli ...Il mondo dell'arte e della cultura subisce una perdita irreparabile con la scomparsa di; l'artista è morto il 15 settembre nel principato di Monaco, dove abitava da tempo, all'età di novantuno anni. Pittore, scultore e disegnatore,era nato il 19 aprile 1932 a ..., l'artista colombiano scomparso ieri all'età di 91 anni che aveva scelto Pietrasanta come seconda patria, aveva espresso il desiderio di essere sepolto proprio qui. Nel cimitero della ...La definiva così,, la tauromachia, quella che disegnava e plasmava e che lo accompagnò per tutta la vita. Era piccolo, infatti, quando decise di diventare torero, nella sua città ...

Fernando Botero, il più grande artista colombiano di tutti i tempi, sarà seppellito nel cimitero comunale di Pietrasanta, in Versilia. Come ha raccontato suo figlio Zea, la sua ultima volontà era ...Fernando Botero, il più grande artista plastico colombiano di tutti i tempi, amava l'Italia al punto tale che, secondo la sua volontà, sarà sepolto a Pietrasanta, in provincia di Lucca, accanto «alla ...