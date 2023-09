Federico Bucci | morto prorettore Politecnico

(Di sabato 16 settembre 2023) Era stato investito da un'auto il 2 settembre scorso, mentre faceva jogging E’dopo due settimane di ricovero in ospedaledella sede di Mantova deldi Milano. Era stato investito da un’auto il 2 settembre mentre faceva jogging. Trasportato all’ospedale Borgo Trento di Verona, le sue condizioni erano apparse subito gravi. Il sindaco di Mantova Mattia Palazzi lo ricorda sui social e propone di dedicare a lui lo studentato. “C’è un progetto, che abbiamo avviato insieme e che dobbiamo a tutti i costi portare avanti, era il suo sogno e dobbiamo realizzarlo: lo studentato presentato al bando MIuR dala Mantovahub a fiera Catena. Dobbiamo farlo e dedicarlo a lui, perché l’idea è stata sua e noi l’abbiamo condivisa e accompagnata e ...

