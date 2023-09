Fazzolari | “Niente sconti sull’immigrazione Finanziaria condizionata dagli sperperi di Conte”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 settembre 2023) Giovanbattista, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed uomo chiave del governo e di FdI, in un’intervista a Libero parla a 360 gradi dell’attualità iniziando dalla questione migranti. “So che l’elettorato è deluso e che avrebbe voluto risultati immediati. Ma vogliamo risolvere il problema in modo definitivo, anche se servirà tempo per invertire la rotta dopo anni di politiche immigrazioniste della sinistra. Nel Consiglio dei ministri di lunedì sarà intanto approvata una forte novità: chi sbarca illegalmente in Italia sarà trattenuto in centri sorvegliati per un periodo che potrà arrivare a 18 mesi. Chi non otterrà la protezione internazionale sarà direttamente espulso. Un forte disincentivo alle partenze”.: “Qualcuno in Europa si preoccupa dei nostri successi” Nell’intervista a Libero,parla ...