Falliscono in Italia | la sinistra li ricicla in Europa | Letta lavorerà per la Ue | come “Gigino” Di Maio

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 settembre 2023) Dalle parti del centro, l’idea di fallire in politica e tornare a fare un lavoro vero non è molto di moda, si preferiscere inchi ha fallito anche in. Ecco che dopo Di, diventato rappresentante della Ue nel Golfo Persico a seguito del flop elettorale in, Enrico, uscito distrutto dalle ultime Politiche, ieri ha annunciato l’inizio dell’incarico ricevuto dalla Commissione europea di cui l’sentiva un gran bisogno: dovrà redigere una relazione sul futuro del mercato unico. “Ringrazio le presidenze tedesca e spagnola dell’UE nonché la Commissione europea per aver formalizzato il mio mandato per redigere una relazione sul futuro del mercato unico che sarà presentata al #Euco a marzo – scrive ...