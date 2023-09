F1 Singapore | Ferrari protagonista nelle libere 3 | Sainz in testa | Leclerc 5°

- Scattano le qualifiche del Gran Premio di, sedicesima tappa della stagione 2023 di Formula 1 . Laha cominciato con il piede giusto nell'appuntamento in oriente , chiudendo in testa il venerdì di prove libere. Il programma ...- E' di Carlos Sainz il miglior tempo nelle prove libere 3 al Gran Premio di, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 . Lo spagnolo dellafirma il crono di 1:32.065, chiudendo davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di ...- Carlos Sainz ottiene la pole pole position nel Gran Premio di, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Leclerc partirà dalla seconda fila, dopo aver chiuso con il terzo crono dietro alla Mercedes di Russell. Verstappen e Perez ...- Carlos Sainz conquista la pole position nel Gran Premio di, sedicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Terzo tempo per Leclerc dietro a Russell. Verstappen e Perez fuori nel Q2. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO ...

LIVE Qualifiche F1 GP Singapore in diretta: Ferrari per la pole, incredibile Verstappen fuori dalla Q2 Sport Fanpage

Diretta F1 Singapore: Ferrari auto da battere nelle PL3 FormulaPassion.it

Sainz chiude con il tempo di 1.30.984 e precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Charles Leclerc beffato nel ... Lance Stroll nel finale della Q1 delle qualifiche del Gp di Singapore ...Singapore, 16 set, (Adnkronos) – Ferrari in pole position nel Gp di F1 di Singapore con Carlos Sainz, alla seconda consecutiva. Lo spagnolo della rossa chiude con il tempo di 1.30.984 e precede la ...Carlos Sainz partirà dalla pole position nel GP di Singapore di F1, in programma domani sul circuito di Marina Bay. In prima fila, accanto alla Ferrari, la Mercedes di George Russell.