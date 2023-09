F1 oggi | GP Singapore 2023 | orari FP3 e qualifiche | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di sabato 16 settembre 2023), sabato 16 settembre, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP di, round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Marina Bay si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e leandranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale.importanti viste le peculiarità della pista: un circuito cittadino nel quale superare non è cosa facile, nonostante le modifiche nel terzo settore siano state introdotte per favorire l’avvicendamento tra i piloti. Di conseguenza, l’attacco al tempo sarà fondamentale nella gestione della corsa di domani e nella scelta della strategia vincente. Ferrari ieri molto veloce nel corso delle prove libere in configurazione da ...

...in casa Haas al termine della prima giornata di libere valide per il Gran Premio di, 16° ... Qui invece le parole di Hulkenberg: "Nelle libere diabbiamo ottenuto tanti buoni dati sulla ...Ocon, ricordiamo, ha chiuso le libere dicon il 13° tempo, mentre Gasly non ha fatto meglio del 18° crono. 'E' bello tornare a guidare sulle strade di, un pista davvero esaltante per i ....... Verso la fine della sessione c'è stato un calo di aderenza sulla mescola Soft e, rispetto alle Medium, non ho sentito un grande passo avanti. Dobbiamo capire meglio il perché.è una ...Stavo anche facendo un buon giro con la soft, ma poi ho fatto un errore all'ultima curva, e abbiamo perso la chance, ma ho comunque imparato tanto. Abbiamo un paio di nuovi pezzi in arrivo ...

Formula 1 GP Singapore, tutto pronto per un nuovo weekend di gara. Segui la diretta delle Qualifiche: si preannuncia grande spettacolo in pista.Speranza Ferrari sul circuito di Marina Bay. Carlos Sainz esprime soddisfazione per la prestazione della vettura durante le sessioni di prove del venerdì a ...(Adnkronos) – Terze prove libere e qualifiche del Gp di Singapore 2023 di Formula 1 in programma oggi 16 settembre. Le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, che hanno ottenuto il primo e il secon ...