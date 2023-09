F1 | la Ferrari può vincere a Singapore? Incognita degrado gomme | Russell ha rovinato i piani…

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023) Interlagos, 13 novembre 2022. Georgevince il Gran Premio di San Paolo e festeggia la prima affermazione della carriera. Quel trionfo è, ancora oggi, l’unico del giovane britannico. C’è di più. È la sola gara disputata nell’ultimo anno e due mesi a non essere stata conquistata dalla Red Bull. Dal 24 luglio 2022 in poi, il Drink Team ha raccolto 24 successi su 25, lasciando sul piatto solamente l’affermazione in terra brasiliana. La, dal canto suo, non vince dal 10 luglio 2022, quando Charles Leclerc non lasciò scampo agli avversari a Spielberg. Quell’acuto arrivò sette giorni dopo il lampo di Carlos Sainz a Silverstone, dove lo spagnolo salì sul gradino più alto del podio. I tre uomini appena citati occuperanno le prime tre caselle della griglia di partenza del GP di2023. L’iberico scatterà dalla pole ...