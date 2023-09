F1 | Gp Singapore | Ferrari in pole con Sainz | poi Russell e Leclerc

(Di sabato 16 settembre 2023) (Adnkronos) –inposition nel Gp di F1 di2023 con Carlos, alla seconda consecutiva dopo laconquistata a Monza. Lo spagnolo della rossa chiude con il tempo di 1.30.984 e precede la Mercedes di George, che completa la prima fila, e l’altradel monegasco Charlesche ottiene il terzo tempo. Quarta la McLaren del britannico L’andò Norris, seguita dall’altra Mercedes del britannico Lewis Hamilton, poi Kevin Magnussen con la Haas, Fernando Alonso con l’Aston Martin, Esteban Ocon con l’Alpine, Nico Hulkenberg con l’atra Haas e la sorpresa Liam Lawson con l’AlphaTauri. Giornata nera per la Red Bull: dopo 5 anni non c’è una monoposto del team tra le prime 10, con Max Verstappen e Sergio Perez ...

Un fulmine rosso accende la notte nel GP di. Ladi Sainz si prende la pole e partirà davanti a tutte domenica alle 14: troppo più forte la monoposto di Maranello, che si conferma la vettura più veloce sul tracciato asiatico. ...Roma, 16 set. Favolosa. Seconda pole consecutiva per Carlos Sainz (quinta in carriera) mentre Russell toglie la prima fila a Leclerc per 7 millesimi. Alle loro spalle Norris, Hamilton, Magnussen, Alonso, ......vicini alla pole - ha dichiarato Russell dopo le qualifiche ai microfoni di Sky Sport F1 - Carlos ha fatto un gran lavoro e sapevamo che lesono veloci. Loro sono sempre veloci ae ...F1, Leclerc a un soffio dalla pole Per la prima volta in carriera, Charles Leclerc non conquista la pole position nel Gran Premio di. Il pilota dellaha pagato a caro prezzo una sbavatura in uscita da curva - 17 nell'ultimo giro, e alla bandiera a scacchi ha ottenuto il terzo tempo per 79 millesimi di divario da ...

F1 Gp Singapore 2023, Sainz pole con Ferrari davanti a Russell e Leclerc Adnkronos

Diretta F1 Singapore: Ferrari auto da battere nelle PL3 FormulaPassion.it

A Singapore Carlos Sainz centra la seconda pole consecutiva dopo quella di Monza, la quinta in carriera, e accende le speranze Ferrari di essere protagonista del gran premio di domani.La Ferrari è viva, Carlos Sainz ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Singapore, sedicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari chiude un sabato perfetto ...Peggior qualifica dell'anno per la Red Bull che manca la Q3 nel primo weekend in cui entra in vigore la nuova Direttiva Tecnica ...