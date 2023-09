F1 | Gp Singapore | Ferrari in pole con Sainz | poi Russell e Leclerc

(Di sabato 16 settembre 2023), 16 set, (Adnkronos) -inposition nel Gp di F1 di2023 con Carlos, alla seconda consecutiva dopo laconquistata a Monza. Lo spagnolo della rossa chiude con il tempo di 1.30.984 e precede la Mercedes di George, che completa la prima fila, e l'altradel monegasco Charlesche ottiene il terzo tempo. Quarta la McLaren del britannico L'andò Norris, seguita dall'altra Mercedes del britannico Lewis Hamilton, poi Kevin Magnussen con la Haas, Fernando Alonso con l'Aston Martin, Esteban Ocon con l'Alpine, Nico Hulkenberg con l'atra Haas e la sorpresa Liam Lawson con l'AlphaTauri. Giornata nera per la Red Bull: dopo 5 anni non c'è una monoposto del team tra le prime 10, con Max ...

