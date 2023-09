F1 GP Singapore 2023 | diretta qualifiche | dove vederle in tv

- Scattano le qualifiche del Gran Premio di, sedicesima tappa della stagionedi Formula 1 . La Ferrari ha cominciato con il piede giusto nell'appuntamento in oriente , chiudendo in testa il venerdì di prove libere. Il programma ...- E' di Carlos Sainz il miglior tempo nelle prove libere 3 al Gran Premio di, valevole per la sedicesima tappa del Mondialedi Formula 1 . Lo spagnolo della Ferrari firma il crono di 1:32.065, chiudendo davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di ...- Carlos Sainz ottiene la pole pole position nel Gran Premio di, valevole per la sedicesima tappa del Mondialedi Formula 1. Leclerc partirà dalla seconda fila, dopo aver chiuso con il terzo crono dietro alla Mercedes di Russell. Verstappen e Perez ...- Carlos Sainz conquista la pole position nel Gran Premio di, sedicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Terzo tempo per Leclerc dietro a Russell. Verstappen e Perez fuori nel Q2. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO ...

Brutto incidente alla Aston Martin di Lance Stroll nel finale della Q1 delle qualifiche del Gp di Singapore. La vettura del pilota canadese è andata in testa coda a gran velocità per poi urtare ...Carlos Sainz partirà dalla pole position nel GP di Singapore di F1, in programma domani sul circuito di Marina Bay. In prima fila, accanto alla Ferrari, la Mercedes di George Russell.Singapore, 16 set, (Adnkronos) – Ferrari in pole position nel Gp di F1 di Singapore con Carlos Sainz, alla seconda consecutiva. Lo spagnolo della rossa chiude con il tempo di 1.30.984 e precede la Mer ...