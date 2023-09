F1 | Ferrari | è tutto vero! Sainz in pole a Singapore | 3° Leclerc | Verstappen e Perez eliminati in Q2!

Leggi su oasport

L'illusione delle prove libere questa volta si trasforma in realtà per laa Marina Bay, con la splendidaposition di un Carlosin stato di grazia nelle qualifiche per il Gran Premio di2023, quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Seconda partenza al palo consecutiva dopo Monza (la quinta complessiva in carriera) per lo spagnolo della Rossa, che ha avuto la meglio in Q3 di 72 millesimi sulla Mercedes di un fantastico George Russell e di 79 millesimi sull'altra SF-23 di Charles. Completa la seconda fila in griglia la McLaren di Lando Norris, quarto a meno di tre decimi dalla vetta, davanti alla Mercedes di un deludente Lewis Hamilton e alla Haas di un redivivo Kevin Magnussen. Solo 7° Fernando Alonso con l'Aston Martin, ma a fare notizia è la ...