Extraprofitti | Sallusti bacchetta Marina Berlusconi Il direttore dalla memoria corta in soccorso di Giorgia

(Di sabato 16 settembre 2023) Sostieneche “viene prima il paese”, e questa sarebbe un ovvietà se non si conoscessero le spericolate scorribande dell’agiografo magno, tra giornali, comparsate televisive, amori assortiti e continuativi “salti della quaglia” lievi e poco urlati. Sostieneche lui è un liberale, e su questo ragionamento non ci piove, ditemi chi oggi non si definisce tale, ma che si arrivasse a stigmatizzare le affermazioni della figlia del suo scomparso e prodigo padrone, farebbe rabbrividire chiunque anche per i modi leziosi, più che urbani che qualcuno (Mesneri) ha definito “mielismo”, sia pure migliorato, avvelenato e intriso di piaggeria Segui su affaritaliani.it

...in cui Alessandrointervista la Premier: se il salario minimo era la... Mutui casa più alti in Italia che nella Ue Il presidente di Confindustria sta ripetendo che non esistono...Assemblea di Fdi, Meloni: difenderò sempre la norma sugli. L'Antitrust:... La premier:... Gli estratti del libro 'La versione di Giorgia' in cui Alessandrointervista la Premier: ...Assemblea di Fdi, Meloni: difenderò sempre la norma sugli. L'Antitrust:... La premier:... Gli estratti del libro 'La versione di Giorgia' in cui Alessandrointervista la Premier: ...Assemblea di Fdi, Meloni: difenderò sempre la norma sugli. L'Antitrust:... La premier:... Gli estratti del libro 'La versione di Giorgia' in cui Alessandrointervista la Premier: ...

Assemblea di Fdi, Meloni: difenderò sempre la norma sugli ... Italia Oggi

Ci sono più teorie del complotto nel libro di Giorgia Meloni che in ... Fanpage.it

Sostiene Sallusti che “viene prima il paese”, e questa sarebbe un ovvietà se non si conoscessero le spericolate scorribande dell’agiografo magno, ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Migranti, Meloni: “Stop accoglienza da Francia e Germania Un po' me lo aspettavo” ...Giorgia Meloni, ospite da Bruno Vespa insieme al direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, spiega le misure del governo e le prossime mosse ...