Ex fidanzato di Grecia Colmenares | “Sono bisessuale | vorrei fare il GF”

Leggi su biccy

(Di sabato 16 settembre 2023) Per anni Chando Erik Luna è stato insieme ae infatti li abbiamo conosciuti come una coppia quando lei ha partecipato a L’Isola dei Famosi. La relazione tra i due è naufragata a inizio 2019 e lui ha avuto una storia con Manila Gorio. Due anni fa però l’exdiè stato ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ed ha fatto coming out. Chando ha rivelato di essersi messo insieme ad un certo Juan. “Adesso mimesso con un uomo, si chiama Juan.molto contento, insieme siamo felici. Stiamo insieme da un anno e non potrei chiedere di più. Juan è speciale, molto gentile, simpatico e intelligente. Se abita in Italia? No lavora in banca a Zurigo. Ormai conè tutto chiuso, ci siamo lasciati due anni fa. Dopo diversi mesi che abbiamo ...