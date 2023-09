Europei volley 2023 | oggi Italia-Polonia finale | orario | dove vedere la partita in tv

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 16 settembre 2023) Appuntamento dalle ore 21. Al PalaEur sarà presente il presidente Mattarellasabato 16 settembre è il giorno dell’attesissimaaglidi pallavolo maschile, di fronte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà presente al PalaEur di Roma. Lasarà trasmessa in diretta su Rai 1, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena a partire dalle ore 21. Alle 18 scenderanno invece in campo Francia e Slovenia per il bronzo europeo. “Il Presidente ci onora della sua presenza ed è un motivo in più di orgoglio”, ha detto ieri Giovanni Malagò, presidente del Coni. La sfida sarà tra l’di Fefè De Giorgi, che in semiha battuto la Francia, e ladi Nikola Grbic, di ...