Europei di Volley Maschile | l’Italia è argento | la Polonia trionfa a Roma

(Di sabato 16 settembre 2023)saluta un grande Europeo giocato con la medaglia d’al collo. Lo ha fatto davanti a un colmo PalaLottamatico diche ha trascinato gli Azzurri in finale con lafino all’ultimo secondo. Ha vinto laper 0-3 (20-25, 21-25, 23-25).sale sul secondo gradino per la quinta volta nella storia ed è la medaglia numero tre del ciclo iniziato nel 2021 con Ferdinando De Giorgi. Lainvece torna sul gradino più alto dopo l’oro conquistato nel 2009 in Turchia. Come riporta la nota di feder.it ‘Prima dell’inizio della gara è stato osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria della bambina morta a causa dello schianto di un velivolo delle Frecce Tricolori avvenuto oggi a ...

AGI - La Polonia si prende la sua vendetta e scalza l'Italia dal trono d'Europa. In un PalaEur con 11.300 spettatori ( record d'incasso ), sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio ...ROMA. Niente da fare. La Polonia vince glia Roma restituendo il favore all'Italia, campione del mondo a Katowice l'anno scorso. Secco e senza appello lo 0 - 3 (20 - 25, 21 - 25, 23 - 25) con cui la squadra di Nikola Grbic spezza i ...L'Italia delmaschile è caduta a Roma nella finale deglicontro la Polonia, in tre set (con i parziali di 20 - 25, 21 - 25, 23 - 25). Una sconfitta netta per gli Azzurri che terminano in lacrime, ma ...... soprattutto dal punto di vista mentale il quarto posto agli. La polemica seguita dalla decisione di lasciare a casa Paola Egonu in questa manifestazione continuano a pesare e potranno essere ...

I campioni del mondo restano gli azzurri, i campioni d’Europa diventano Wilfredo Leon e compagni ... addosso certi palloni ed erigono muri con campioni nati per giocare a volley, ancora scottati per ...Roma – La Polonia è campione d'Europa di volley maschile. La selezione polacca ha battuto l'Italia nella finale del torneo disputata a Roma. Gli azzurri hanno ceduto 3-0 con il punteggio di 25-20, ...L'Italia perde la finale dell'Europeo di volley. Troppo forte, questa volta, la Polonia, che si impone a Roma per 3-0, nonostante la reazione dei ragazzi di Fefè De Giorgi ...