Europee | Salvini | no Ppe a Le Pen? Chi esclude dà Ue in mano a Pse

"Chi esclude qualcuno dà in mano l'Europa ai socialisti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine del primo giorno del raduno di Pontida, riferendosi alla chiusura del Ppe a qualsiasi ipotesi di alleanza in Europa con la destra e in particolare con il Rassemblement National di ...Lì avvierà di fatto la corsa alledi giugno. L'ultima volta, era il 2019, conquistò la vetta del 34% a Strasburgo e ora i più ... Si è espresso così il leader della Lega, Matteo, a ...... secondo la tradizione, i comuni della Lega lombarda giurarono contro l'invasore Federico Barbarossa -avvierà di fatto la corsa alledi giugno: l'ultima volta - era il 2019 - ...L'attenzione è tutta rivolta alle prossime elezioni. "Lanceremo da qui messaggi di ... Matteo (, ndr.) non ci ha mai precluso la possibilità di essere valorizzati e spinti dal partito". ...

Meloni è indecisa se seguire le aspirazioni da statista europea o le solite pulsioni sovraniste Linkiesta.it

Cosa c'è dietro gli sbarchi di Lampedusa e perché Salvini evoca «una regia» e il complotto dell'Europa Open

Domani, in quella che si preannuncia una «Pontida da record» parte la campagna della Lega per le prossime europee, ma anche per il voto delle amministrative. E Salvini alza i ...Elezioni: la Lega candida la presidente della Pro loco di Vigolo Vattaro. È Linda Tamanini la candidata che la Lega schiera per l’Altopiano della Vigolana. Classe 1973, geometra, Linda è l’attuale pre ...Salvini!". "Il governo andrà avanti per tutti e cinque gli anni che gli italiani ci hanno chiesto, non un minuto di meno" assicura il leader della Lega. "L'Europa dei popoli e delle nazioni - aggiunge ...