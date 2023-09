(Di sabato 16 settembre 2023) Roma - Una proposta di legge presentata dalla deputata della Lega, Simona Bordonali, sta suscitando dibattito in Italia. La proposta, intitolata "Disposizioni concernenti l'delnelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni," prevede l'obbligo di esporre ilin, con sanzioni che possono arrivare fino a 1.000 euro per chi viola questa norma. Secondo il testo introduttivo della legge, l'immagine del Cristorappresenta un valore universale della civiltà e della cultura cristiana, riconosciuto come elemento essenziale e costitutivo del patrimonio storico e culturale dell'Italia. I sostenitori della proposta ritengono che cancellare i simboli cristiani dall'ambiente pubblico significhi svuotare di significato i ...

Il ritrovo è previsto per le 14,30 in zona festa di Meano con iscrizionee gratuita (... Parco Tron e via Re Umberto: l'degli antichi mestieri, con dimostrazioni manuali, l'...Giardino di Villa Terralba Strada Mulattiera San Romolo 32 (la prenotazione), ingresso ... 'Moda e design per uno stile artigiano':curata dalla storica dell'Arte Federica Flore.... apertura del giardino botanico ad ingresso libero, visite guidate al Forte di Ceva,... Prenotazione. Info e prenotazioni: www.facebook.com/pro.villar Fino al 19 settembre ...La proposta si propone di renderel'del crocifisso, 'in luogo elevato e ben visibile' , non solo nelle aule 'delle scuole di ogni ordine e grado' e in quelle delle '...

Esposizione Obbligatoria del Crocifisso in Luoghi Pubblici ... abruzzo24ore.tv

Il crocifisso sia obbligatorio in tutte le scuole. Ai trasgressori multa fino a 1000 euro. Proposta di legge della Lega Orizzonte Scuola

La proposta, intitolata "Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni," prevede l'obbligo di esporre il Crocifisso in luoghi ...La proposta si propone di rendere obbligatoria l’esposizione del crocifisso, “in luogo elevato e ben visibile”, non solo nelle aule “delle scuole di ogni ordine e grado” e in quelle delle “università ...Una proposta di legge per l'obbligo di esposizione del crocifisso. La croce sia «obbligatoriamente» esposto in luogo «elevato e ben visibile» in tutte le scuole, ...