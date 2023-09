Erede Pogba | sta firmando per due anni

Allegri 'detta' il mercato e parla del sostituto didirettamente in conferenza stampa: i dettagli della situazione. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha tenuto oggi una conferenza stampa pre - partita in vista dell'incontro di ...Un'avventura bis sotto la Mole finora da incubo per, considerando anche i diversi problemi fisici accusati dal centrocampista dopo il ritorno alla corte di Massimiliano Allegri. Il tecnico ...La Juventus lavora per trovare l'di Alex Sandro e pesca in Argentina: 10 milioni per il talento Non solo il vuoto lasciato da Paula centrocampo. I problemi della Juventus continuano a persistere soprattutto in difesa ...Juventus, potrebbe essere Konè l'di- Con l'ennesimo ' caso' in corso, la nuova dirigenza della Juventus ha iniziato a vagliare alcuni profili che, eventualmente, potrebbero prendere il posto del talento francese ...

Assist alla Juventus: l’erede di Pogba è sul mercato CalcioMercato.it

Calciomercato Juventus, erede Pogba: regalo alla van Bommel per ... JuveLive

Adesso la ‘Vecchia Signora’ dovrà sbrigarsi a cercare altrove: la caccia all’erede di Paul Pogba sembra pronta ad entrare nel vivo.L’estate bianconera ha portato novità non di poco conto agli ordini di Massimiliano Allegri. Il diktat, dai piani alti, è oggi più forte che mai: costruire una Juventus vincente. Ed è proprio da qui ...Allegri 'detta' il mercato e parla del sostituto di Pogba direttamente in conferenza stampa: i dettagli della situazione.