Equitazione | Global Champions Tour Roma 2023 | Henrik von Eckermann si prende la vittoria al Circo Massimo

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023) Aarriva la griffe più attesa ed illustre: la penultima tappa deldi salto ostacoli dell’, se l’ aggiudicata infattivon. Lo svedese, numero uno del ranking FEI, ha vinto al jump off (ovviamente con percorso netto), con il crono di 41.26, precedendo – in sella al suo cavallo King Edward – il tedesco David Will, secondo col tempo di 41.46 (montante My Prins van Dorperheide), ed uno degli altri svedesi presenti in concorso, ossia Peder Fredricson, terzo con 42.27 (su Catch me Not S). Diversi gli italiani, nella tappa di casa, in startlist: ottavo Piergiorgio Bucci, che in sella a Cochello era riuscito ad accedere al jump off chiudendo poi con 8 penalità, 25° Lorenzo De Luca (su Cappuccino 194), ...