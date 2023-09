Empolimania | a Roma per spezzare la maledizione | ma serve una prestazione importante | Serie A

(Di sabato 16 settembre 2023) 2023-09-16 01:18:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Non ci poteva essere avversario peggiore per gli azzurri alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Unache, proprio come l’Empoli, è ancora a secco di vittorie dopo tre giornate e che oltretutto non ha mai perso all’Olimpico contro i toscani. Una vera e propriagiallorossa per l’Empoli, che nei 15 precedenti nella Capitale ha rimediato due pareggi e ben 13 sconfitte. Oltre alla cabala però neanche i numeri sorridono alla squadra di Zanetti: 0 punti e 0 gol segnati in tre partite, a cui vanno “sommati” (si fa per dire) gli 0 tiri in porta ottenuti nella sfida pre sosta contro la Juventus. Insomma, le premesse non sono incoraggianti, anche perché in questo momento, o meglio, fino a questo momento, a ...

