Elly Schlein le sta sbagliando tutte

(Di sabato 16 settembre 2023) Esattamente sei mesi or sono la sua elezione alla segreteria del Partito democratico aveva fatto riporre non poche speranze e aspettative nella base dem. Giovane, donna, con una forte ideologia spiccatamente di sinistra e una linea politica in evidente discontinuità con le precedenti segreterie. I presupposti per invertire la rotta, tagliare definitivamente i ponti col passato e inaugurare un nuovo corso politico all’insegna della contrapposizione donna-donna al fine di contrastare lo strapotere di Giorgia Meloni e della coalizione da lei guidata sembravano esserci tutti. E invece no. Non è così che stanno andando le cose. Qualcosa evidentemente non ha funzionato. L’esperimento dem si rivela infatti ogni giorno di più un fallimento di portata epocale. Perché, a ben vedere, il segretario del Pd, non me ne voglia se uso il maschile, non soltanto è riuscito in pochi mesi nella titanica ...

Giorgia Meloni ha preso in giro il Paese", dice a Repubblica, mentre è in viaggio verso Parma. La segretaria del Pd parla dell'ultima sortita della premier, il diktat sui migranti, annunciato ieri sera via social.

Migranti, Schlein attacca Meloni: "Ha fallito, pagare i dittatori stranieri non blocca gli sbarchi" Elly Schlein, segretaria del Pd, ha detto che la linea del governo Meloni sull'immigrazione è un fallimento. La segretaria del Pd dopo la stretta annunciata dalla premier: "La verità è che non ha soluzioni, calcoli elettorali sulla pelle dei più fragili"