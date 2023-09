E' morto il prorettore del Policlinico di Milano | era stato travolto a Mantova mentre faceva jogging

(Di sabato 16 settembre 2023) E’dopo due settimane di ricovero in ospedale Federico Bucci,della sede didel Politecnico di. Erainvestito da un’auto il 2 settembre. Trasportato all’ospedale Borgo Trento di Verona, le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Lo ha ricordato in un post sui social il sindaco diMattia Palazzi che ha proposto di...

Ildella sede di Mantova del Politecnico di Milano Federico Bucci èall'ospedale Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da due settimane. Il 2 settembre scorso l'accademico era ...Ricoverato in ospedale a Milano, oggi è. Federico Bucci, 64 anni, era pugliese. Era nato a Foggia. Eradel politecnico di Milano.Federico Bucci ,del Politecnico di Mantova e professore di Storia dell'architettura. Si è spento attorno alle 10:40 di sabato 16 settembre nell'ospedale di Borgo Trento di Verona, ...GARDA . E'dopo due settimane di ricovero in ospedale Federico Bucci ,della sede di Mantova del Politecnico di Milano. Era stato stato investito da un'auto il 2 settembre mentre faceva jogging. ...

È morto Federico Bucci, prorettore del Politecnico di Milano: era stato investito da un'auto mentre faceva jogging Open

Federico Bucci morto, il prorettore del Politecnico di Milano era stato investito da un'auto mentre era in vac ilmessaggero.it

E’ morto dopo due settimane di ricovero in ospedale Federico Bucci, prorettore della sede di Mantova del Politecnico di Milano. Era stato stato investito da ...Il decesso dopo due settimane di ricovero in ospedale. Mattia Palazzi, sindaco di Mantova, ha espresso l’intenzione di dedicargli lo studentato del PoliMi in costruzione nella città ...Federico Bucci è morto dopo un incidente stradale avvenuto lo scorso 2 settembre sul Lago di Garda mentre stava correndo: è stato un architetto italiano, prorettore del polo di Mantova. La tragica ...