“È crollato” | Pier Silvio Berlusconi | dramma a Mediaset | la brutta notizia per lui

(Di sabato 16 settembre 2023) I risultati degli ascolti televisivi hanno rivelato un improvviso e significativo cambiamento nella situazione. La prima puntata dei Tim Music Awards, trasmessa su Rai 1, ha trionfato negli ascolti serali, catturando l’attenzione di 2.382.000 telespettatori e ottenendo uno share del 17,5%. Un successo sorprendente che ha scosso il panorama televisivo italiano. Leggi anche: Myrta Merlino, ilvissuto in famiglia: cos’è successo Leggi anche: “La sua morte…”: Myrta Merlino, choc a Pomeriggio 5 Il Grande Fratello in caduta libera Tuttavia, lapiù sconvolgente è stata la brusca caduta del Grande Fratello su Canale 5, che ha registrato solo 2.008.000 telespettatori e uno share del 16,1%. Un tracollo significativo rispetto all’esordio della scorsa settimana, quando lo show aveva conquistato il 23% di share e quasi tre milioni di ...

"Parte del tetto è, le colonne inclinate ma ancora lì in piedi quasi a voler resistere. ... La missione italiana, arrivata in città, è composta dall'ambasciatoreFrancesco Zazo, dall'..."Parte del tetto è, le colonne inclinate ma ancora lì in piedi quasi a voler resistere. ... La missione italiana, arrivata in città, è composta dall'ambasciatoreFrancesco Zazo, dall'...

Pier Silvio Berlusconi, allarme rosso a Mediaset: tracollo degli ascolti Liberoquotidiano.it

Ascolti tv, tonfo del Grande Fratello: sprofonda lo share. Guai per Signorini Affaritaliani.it

Gli ascolti della seconda puntata del "Grande Fratello" non premiano Alfonso Signorini, in quanto ricevono un crollo rispetto all'esordio e perdono in maniera piuttosto netta contro Rai 1.Bologna, Carla Grazia è a processo per l’omicidio di Renzo Marchesi, 78 anni, malato di Parkinson: dopo ore in macchina insieme lo accoltellò 13 volte e poi tentò di uccidersi ...