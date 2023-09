Dritto e Rovescio in onda anche di domenica. Del Debbio ospita Giorgia Meloni

(Di sabato 16 settembre 2023) DelPaolo Delraddoppia. Nelle prossime settimane,terrà compagnia agli spettatori di Rete4 non solo nella consueta collocazione del giovedì sera mala. Per il debutto nel dì festivo il giornalista si affida ad una ospite attesa.Al centro della puntata, l’intervista di Paolo Delal Presidente del Consiglio. Tantissimi i temi di stretta attualità che verranno trattati con il Premier: dalla gestione dell’immigrazione, alla situazione economica del nostro Paese, fino ai più importanti dossier internazionali, passando per i principali provvedimenti su cui il Governo sta lavorando.

"Dritto e Rovescio", domenica sera Paolo Del Debbio intervista il presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Antonio Tajani a Dritto e Rovescio su Rete 4: le sue parole su migranti, salari, buste paga ed economia

