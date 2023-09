Disordini in Iran a un anno dalla morte di Mahsa Amini | uccisa per il velo “messo male” | arrestato il padre

(Di sabato 16 settembre 2023) Ildi Jinaè statoin. A denunciarlo sono attivisti per i diritti umani, nel primo anniversario delladella giovane sotto custodia della polizia. L’uomo aveva appena lasciato la sua casa questa mattina quando un distaccamento di Guardiani della Rivoluzione lo ha preso sotto custodia. L’uomo è stato rilasciato ma successivamenteagli arresti domiciliari assieme al resto della famiglia, hfatto sapere attivisti sui social media. La casa della famigliaa Saqqez è da ieri blindata dagli agenti. Nei giorni scorsi, Amjadera stato convocato per almeno quattro volte dalle forze di sicurezza che gli hintimato di non rilasciare interviste e ...

I primisono scoppiati sotto l'ospedale dove ha perso la vita Mahsa Jina Amini : la ... L'non è un luogo estraneo ai grandi movimenti, per quanto non sempre e non tutti abbiano goduto di ...Durante imorirono anche decine di agenti delle forze di sicurezza del regime e della famigerata forza Basij. Ma quale impatto hanno avuto le proteste inLa resistenza all'hijab ...Il 16 settembre l'anniversario dell'omicidio della giovane, arrestata ...Teheran ha imposto pesanti restrizioni e blocchi diffusi a internet , per oscurare notizie di ... Neiin due distretti dell'Haryana, divampati dopo una processione, sono morte sette ...

La morte di Mahsa Amini, il 16 settembre 2022, ha innescato una spirale di proteste in Iran: cosa è cambiato in un anno ...In Iran, le forze del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ... come accaduto un anno fa. Ricordiamo che i disordini dello scorso anno andarono avanti per mesi e furono duramente represse ...La morte del 22enne, avvenuta il 16 settembre, ha scatenato una delle più grandi e significative ondate di dissenso nella Repubblica islamica degli ultimi anni ...