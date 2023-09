Nel post partita Maurizioha parlato del match.La Juventus riparte bene in campionato battendo la Lazio : 3 - 1 contro la squadra di. Doppietta di Vlahovic che si riprende bene dopo il rigore sbagliato contro l'Empoli. Nel mezzo anche il gol di Chiesa : terzo gol in stagione per lui. Per i biancocelesti aveva provato a ...Dall'altra i biancocelesti del grande ex Maurizio, invece, puntano a fare un altro colpo ... La partita sarà trasmessa inin tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. Lo ...... a Torino però arriva la Lazio di Maurizioche non vince su questo campo dall'ottobre del ...00 Serie A 4a Giornata: Inter vs Milan (esclusiva) [disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e ...

DIRETTA Serie A, Juventus-Lazio 2-0: raddoppia Chiesa LIVE CalcioMercato.it

Diretta Sarri: segui le parole del tecnico della Lazio LIVE Corriere dello Sport

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Juventus - Lazio. Dopo la convincente vittoria contro il Napoli, la squadra di Sarri ha tutta l'intenzione di ...Altro giro, altra trasferta per la Lazio. Maurizio Sarri, dopo il Napoli, affronta ancora il suo passato volando a Torino per sfidare la Juventus, gara valida per la quarta giornata ...I biancocelesti escono dall’Allianz Stadium senza punti: l’allenatore commenta nel post partita il 3-1 rimediato contro la Juve ...